Benzin Ve Mazot Fiyatları Artışta!

AKARYAKIT ZAMLARINDA GÜNCEL DURUM

Benzin, mazot ve motorin fiyatlarındaki artışlar devam ederken, bu değişimlerle birlikte tüketicilerin benzin litre fiyatının ne kadar olduğu ve mazot litre fiyatının ne kadar olduğu gibi soruları gündeminde yer alıyor. Günlük olarak vatandaşlar, bu fiyatların ne durumda olduğunu öğrenmek amacıyla araştırmalar yapıyor. Bunun yanı sıra, “Güncel benzine zam geldi mi?”, “Benzine indirim var mı?”, “Mazota zam var mı?” gibi sorgulamalar araç sahipleri tarafından yapılmaya devam ediyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

15.04.2025 tarihi itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şöyle sıralanıyor: Kurşunsuz 95 (Excellium) litre fiyatı 44,18 TL, motorin litre fiyatı 44,32 TL, motorin (Excellium) litre fiyatı 44,32 TL ve fuel oil kilogram fiyatı 25,72 TL. Bu fiyatlar, piyasada merakla takip ediliyor.

FİYAT HESAPLAMA YÖNTEMİ

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı bu şekilde ortaya çıkıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru üzerinden hesaplanıyor. Bu yöntemlerle elde edilen fiyatlar, dağıtım firmaları tarafından rekabet ve serbesti sebebiyle şirketler ve iller arasında ufak değişiklikler gösterebiliyor.