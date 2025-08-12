Benzin Ve Mazot Fiyatları Artıyor!

AKARYAKIT ZAMLARI GÜNDEMDE

Son günlerde benzin, mazot ve motorin fiyatlarında meydana gelen artışlar, vatandaşların gündeminde önemli bir yer tutuyor. Bu dalgalanmalar sebebiyle, “benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar?” ve “mazot litre fiyatı, kaç TL?” gibi sorular, günlük olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Ayrıca, araç sahipleri güncel fiyatlarını öğrenmek amacıyla “güncel benzine zam geldi mi?” ve “mazota zam var mı?” gibi soruları sürekli olarak sorguluyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

13.08.2025 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir: Kurşunsuz 95 (Excellium) litre fiyatı 51,53 TL, motorin litre fiyatı 52,07 TL, motorin (Excellium) litre fiyatı 52,07 TL, ve fuel oil kilogram fiyatı 31,58 TL olarak belirlenmiştir. Araç sahipleri için bu bilgiler, akaryakıt alımları öncesinde oldukça önemlidir.

FİYAT HESAPLAMA SÜRECİ

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları hesaplarken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı elde ediliyor. Gümrüksüz rafineri fiyatının tespitinde ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belirli bir fiyat değişiklik farkı göz önünde bulunduruluyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarının uyguladığı fiyatlar, rekabet koşulları ve serbest piyasa nedeniyle şirketler ve iller arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor.