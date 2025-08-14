Haberler

Benzin Ve Mazot Fiyatları Artıyor!

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI GÜNCELLENİYOR

Benzin, mazot ve motorin fiyatlarındaki artışlar, günümüzde vatandaşların büyük bir ilgi alanı haline geldi. Her gün artan akaryakıt zamları ile beraber, benzin litre fiyatı ne kadar, mazot litre fiyatı kaç TL soruları sıkça araştırılıyor. Araç sahipleri, özellikle “güncel benzine zam geldi mi” ve “mazota zam var mı” gibi konular hakkında bilgi edinmek için araştırmalar yapıyor. 14.08.2025 tarihli akaryakıt fiyatları ise şu şekildedir:

AKARYAKIT FİYATLARI NELER?

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 51,53 TL
Motorin TL/lt: 52,07 TL
Motorin (Excellium) TL/lt: 52,07 TL
Fuel Oil TL/Kg: 31,58 TL

FİYAT HESAPLAMALARI NASIL YAPILIYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken, gümrüksüz rafineri fiyatının üzerine ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı tespit ediliyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı belirlenirken, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük döviz kurları dikkate alınıyor. Bu sonuca bağlı olarak, dağıtım firmalarının uyguladığı fiyatlar, serbest piyasa koşulları nedeniyle şehirler ve firmalar arasında ufak farklılıklar gösterebiliyor.

