Benzin Ve Mazot Fiyatları Artıyor

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ SON DURUM

Benzin, mazot ve motorin fiyatlarındaki dalgalanmalar, vatandaşlar tarafından sıkça takip ediliyor. Özellikle “benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar?” ve “mazot litre fiyatı kaç TL?” gibi sorular, her gün merakla araştırılıyor. Ayrıca, araç sahipleri güncel durumda “güncel benzine zam geldi mi?”, “benzine indirim var mı?” ve “mazota zam var mı?” gibi konulara dair bilgi edinmeye çalışıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları…

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

15.08.2025 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

– Kurşunsuz 95 (Excellium): 51,57 TL/lt

– Motorin: 52,10 TL/lt

– Motorin (Excellium): 52,10 TL/lt

– Fuel Oil: 31,58 TL/Kg

FİYAT HESAPLAMA SİSTEMİ

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru üzerinden belirleniyor. Bu hesaplama sonucunda, dağıtım firmalarının uyguladığı fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şehirler ve şirketler arasında küçük değişiklikler gösterebiliyor.