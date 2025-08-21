Benzin Ve Mazot Fiyatları Artıyor!

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINA ZAM!

Benzin, mazot ve motorin fiyatlarındaki artışlar, vatandaşlar tarafından sürekli olarak araştırılıyor. Özellikle benzin ve mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle “benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar?” ve “mazot litre fiyatı kaç TL?” gibi sorular gündemi meşgul ediyor. Aynı zamanda akaryakıt fiyatlarına dair güncel değişiklikler de araştırılıyor, “benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı?” soruları sürüp gidiyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları…

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

21.08.2025 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir: Kurşunsuz 95 (Excellium) litre fiyatı 51,59 TL, motorin litre fiyatı 52,11 TL, motorin (Excellium) litre fiyatı 52,11 TL, fuel oil kilogram fiyatı ise 31,78 TL. Türkiye’deki benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek belirleniyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı bu hesaplamalarla elde ediliyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasındaki günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru takip edilerek belirleniyor. Bu hesaplamalardan sonra dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve şehirler arasında küçük değişiklikler gösterebiliyor.