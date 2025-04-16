Benzin Ve Mazot Fiyatları Artıyor!

BENZİN VE MOTORİN ZAM DURUMU

Benzin, mazot ve motorin fiyatlarına yapılan zamlar, günümüz vatandaşları tarafından sıkça araştırılan bir konu haline geldi. Fiyatlarda meydana gelen dalgalanmalar sebebiyle, “benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar?” ve “mazot litre fiyatı kaç TL?” soruları, gün içinde sıkça soruluyor. Ayrıca, “güncel benzine zam geldi mi?” ve “mazota zam var mı?” gibi sorular da araç sahipleri tarafından merak ediliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL DURUMU

16.04.2025 tarihine ait akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

– Kurşunsuz 95 (Excellium): 44,18 TL/lt

– Motorin: 44,32 TL/lt

– Motorin (Excellium): 44,32 TL/lt

– Fuel Oil: 25,72 TL/Kg

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken, gümrüksüz rafineri fiyatları üzerine ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile günlük dolar kuruna bağlı olarak belirleniyor. Dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlar, rekabet koşulları ve serbesti nedeniyle şirketler ve iller arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor.