Benzin Ve Mazot Fiyatları Artıyor!

AKARYAKIT ZAM HABERLERİ VE GÜNCEL FİYATLAR

Benzin, mazot ve motorin fiyatlarına gelen zammın ardından vatandaşlar, benzin litre fiyatının kaç TL olduğunu ve mazot litre fiyatının ne kadar olduğunu sorgulamaya başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalardan dolayı “Benzine zam geldi mi? Mazota zam var mı?” gibi sorular araç sahipleri tarafından düzenli olarak araştırılıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

08.05.2025 tarihi itibariyle güncel akaryakıt fiyatları şu şekildedir: Kurşunsuz 95 (Excellium) litre fiyatı 45,26 TL olarak belirlendi. Motorin litre fiyatı ise 44,19 TL’dir. Bunun yanı sıra Motorin (Excellium) litre fiyatı da 44,19 TL olarak kaydedildi. Fuel Oil kilogram fiyatı 25,03 TL seviyesindedir. Akaryakıt fiyatlarını takip etmek isteyenler için güncel bilgiler burada sunuluyor.

FİYAT HESAPLAMALARI VE DİĞER DETAYLAR

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı elde ediliyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı belirlenirken, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip ediliyor. Belirli fiyat değişim farklarıyla gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşturuluyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarının uyguladığı fiyatlar, rekabet ve serbest piyasa koşulları nedeniyle şirketler ve iller arasında küçük değişiklikler gösterebiliyor.