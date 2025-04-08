Benzin Ve Mazot Fiyatları Artıyor

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ DALGALANMA

Son günlerde, benzine ve mazota uygulanan zamlar ile birlikte akaryakıt fiyatları gündemi meşgul ediyor. Günlük yaşamda vatandaşların akıtı fiyatlarını sıkça araştırdığı konular arasında “benzin litre fiyatı kaç TL?” ve “mazot litre fiyatı ne kadar?” gibi sorular öne çıkıyor. Ayrıca, “güncel benzine zam geldi mi?” ve “mazota zam var mı?” gibi sorular da sürücüler tarafından merak ediliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

08.04.2025 tarihi itibarıyla akaryakıt fiyatları şu şekilde belirlenmiştir: Kurşunsuz 95 litre fiyatı 46,75 TL, motorin litre fiyatı ise 46,85 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca, motorin (Excellium) litre fiyatı da 46,85 TL, fuel oil fiyatı ise kilogramda 26,03 TL olarak kaydedilmiştir. Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı oluşuyor.

FİYAT HESAPLAMA YÖNTEMLERİ

Gümrüksüz rafineri fiyatları, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile günlük döviz kuru dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu fiyatlandırma yöntemleri sonucunda dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlar, rekabet koşulları ve serbesti nedeniyle şehirler ve şirketler arasında küçük farklar gösterebiliyor. Akaryakıt fiyatlarındaki bu değişimler, sürücülerin yakından takip etmesi gereken bir konu haline gelmektedir.