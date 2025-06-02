Benzin ve Mazot Fiyatları Artıyor

AKARYAKIT FİYATLARINDA ZAM VE DALGALANMALAR

Benzin, mazot ve motorin fiyatlarındaki artışlar ve sürekli değişkenlik gündelik yaşamı etkiliyor. Araç sahipleri tarafından “benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar?”, “mazot litre fiyatı kaç TL?” gibi sorularla bu fiyatları güncel olarak takip etmek oldukça yaygın bir durum. Özellikle akaryakıt zamları ve indirimleri hakkında bilgi sahibi olmak, sürücülerin maliyetlerini yönetmeleri açısından gereken bir konu.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

02.06.2025 tarihinde belirlenen akaryakıt fiyatları şöyle:

– Kurşunsuz 95 (Excellium): 46,84 TL/lt

– Motorin: 46,11 TL/lt

– Motorin (Excellium): 46,11 TL/lt

– Fuel Oil: 27,80 TL/Kg

Bu fiyatlar, akaryakıtın genel tüketiminde önemli bir rol oynuyor. Vatandaşlar, “güncel benzine zam geldi mi?” ya da “mazota zam var mı?” gibi sorularla fiyatların en güncel değerlerini arıyor.

FİYAT HESAPLAMALARI NASIL YAPILIYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları belirlenirken, gümrüksüz rafineri fiyatları üzerine ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı oluşturuluyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile döviz kurunun takip edilmesi sonucunda hesaplanıyor. Bu süreçte, işletme serbestliği ve rekabet, dağıtım firmalarının uyguladığı fiyatları etkileyebiliyor ve bu nedenle fiyatlar yerel bazda küçük farklılıklar gösterebiliyor.