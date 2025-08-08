Benzin Ve Mazot Fiyatları Arttı!

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Benzin, mazot ve motorin fiyatlarına yapılan zamlar ve bu konuda gelen güncel haberler, vatandaşların her gün gündeminde yer alıyor. Dolayısıyla, “benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar?” ve “mazot litre fiyatı, kaç TL?” soruları sıkça soruluyor. Araç sahipleri, benzin ve mazot fiyatlarındaki dalgalanmaları takip etmekte ve “güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı?” gibi soruları araştırmakta. İşte güncel akaryakıt fiyatları.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

08.08.2025 tarihli verilere göre akaryakıt fiyatları şu şekilde belirlenmiştir:

– Kurşunsuz 95 (Excellium) LT: 51,49 TL

– Motorin LT: 52,04 TL

– Motorin (Excellium) LT: 52,04 TL

– Fuel Oil KG: 31,63 TL

FİYAT HESAPLAMA YÖNTEMİ

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenmekte ve KDV hariç rafineri satış fiyatı belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatlandırması ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kurları dikkate alınarak yapılıyor. Bu hesaplama sonucunda, dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlar, rekabet koşulları ve serbesti nedeniyle firmalar ve kentler arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor.