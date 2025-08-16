Benzin Ve Mazot Fiyatları Değişiyor

AKARYAKIT FİYATLARINDA GÜNCEL DURUM

Benzin, mazot ve motorin fiyatlarına gelen zamlar sonrası, vatandaşların akaryakıt fiyatlarını araştırmaları günlük bir rutin haline geldi. Bu nedenle, “Benzin litre fiyatı ne kadar?” ve “Mazot litre fiyatı kaç TL?” soruları sıkça gündeme geliyor. Araç sahipleri, güncel akaryakıt fiyatlarını takip ederek “Benzine zam geldi mi?” ve “Mazota zam var mı?” gibi sorulara yanıt arıyor.

GÜNCEL FİYATLARIN DETAYLARI

16.08.2025 tarihi itibarıyla akaryakıt fiyatları şu şekildedir: Kurşunsuz 95 (Excellium95) litre fiyatı 51,57 TL, motorin litre fiyatı 52,10 TL, motorin (Excellium) litre fiyatı 52,10 TL ve fuel oil kilogram fiyatı 31,58 TL olarak belirlenmiştir.

FİYAT HESAPLAMALARI NASIL YAPILIYOR?

Türkiye’deki benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru göz önünde bulundurularak oluşturuluyor. Bu sürecin sonucunda elde edilen rafineri tavan satış fiyatı, dağıtım firmaları tarafından belirlenen fiyatlar üzerinde rekabet ve serbesti nedeniyle küçük farklılıklar gösterebiliyor.