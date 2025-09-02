Benzin Ve Mazot Fiyatları Değişiyor

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Son günlerde benzin ve motorin fiyatları üzerine gelen zam haberleri ile birlikte, vatandaşlar “Benzin litre fiyatı kaç TL?”, “Mazot litre fiyatı ne kadar?” gibi soruları sıkça araştırıyor. Araç sahipleri güncel değerleri öğrenmek için “Benzine zam geldi mi?”, “Mazota zam var mı?” gibi soruları da gündeme taşıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

02.09.2025 tarihi itibarıyla akaryakıt fiyatları şöyle: Kurşunsuz 95 (Excellium) litre fiyatı 52,88 TL, motorin litre fiyatı 52,18 TL, motorin (Excellium) litre fiyatı 52,18 TL ve fuel oil kilogram fiyatı 30,78 TL olarak belirlenmiş durumda.

FİYAT HESAPLAMA YÖNTEMİ

Türkiye’de akaryakıt fiyatları belirlenirken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı ortaya çıkıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük döviz kuru takip edilerek belirleniyor. Böylece, belli bir fiyat değişim farkına göre gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarına uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle bölgesel farklılıklar gösterebiliyor.