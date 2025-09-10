Benzin Ve Mazot Fiyatları Değişiyor

AKARYAKIT FİYATLARINDA GÜNCEL DURUM

Son günlerde benzin, mazot ve motorin fiyatlarındaki artışlar ve dalgalanmalar, vatandaşlar arasında sürekli bir merak konusu olmaya devam ediyor. Bu nedenle, “benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar?” ve “mazot litre fiyatı kaç TL?” soruları gündemde sıkça yer alıyor. Aynı zamanda, araç sahipleri için “güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı?” gibi soruları araştırmak da oldukça yaygın hale geldi.

SON FİYAT VERİLERİ

10.09.2025 tarihli güncel akaryakıt fiyatları şu şekildedir: Kurşunsuz 95 (Excellium): 53,00 TL/lt, Motorin: 54,35 TL/lt, Motorin (Excellium): 54,35 TL/lt ve Fuel Oil: 29,21 TL/Kg. Bu fiyatlar, ülkemizde akaryakıtın hesaplanmasında kullanılan gümrüksüz rafineri fiyatının üzerine ÖTV ve EPDK paylarının eklenmesiyle bulunuyor.

FİYAT HESAPLAMALARI VE DEĞİŞİKLİKLER

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük döviz kurları dikkate alınıyor. Bu yöntemle, belirli bir fiyat değişim farkı ile gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Sonuç olarak, dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlar, rekabet ve piyasa serbesti nedeniyle şirketler ve şehirler arasında küçük değişiklikler gösterebiliyor.