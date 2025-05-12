Benzin Ve Mazot Fiyatları Güncel

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINDAKİ SON DURUM

Benzin, mazot ve motorin fiyatlarına gelen zamlar, güncel akaryakıt fiyatlarının sıkça araştırıldığı bir konu haline geldi. Araç sahipleri, “benzin litre fiyatı ne kadar?” ve “mazot litre fiyatı kaç TL?” gibi soruları her gün gündemlerinde tutuyor. Ayrıca “güncel benzine zam geldi mi?” ve “mazota zam var mı?” gibi sorular da sıkça sorgulanıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları…

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

12.05.2025 tarihli akaryakıt fiyatları:

– Kurşunsuz 95 (Excellium) litre fiyatı: 45,29 TL

– Motorin litre fiyatı: 44,22 TL

– Motorin (Excellium) litre fiyatı: 44,22 TL

– Fuel Oil kilogram fiyatı: 25,03 TL

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarının belirlenmesinde, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru doğrultusunda belirleniyor. Böylece belirli bir fiyat değişim farkıyla gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplama sonucunda, dağıtım firmalarının uyguladığı fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve şehirler arasında küçük değişiklikler gösterebiliyor.