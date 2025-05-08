Benzin Ve Mazot Fiyatları Güncel

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Benzin ve mazot fiyatlarındaki sürekli değişimler, günlük olarak vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Özellikle “benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar?”, “mazot litre fiyatı kaç TL?” soruları, benzin ve motorin fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle araç sahipleri arasında yaygın bir merak konusu haline gelmiş durumda. Ayrıca, “güncel benzine zam geldi mi?” ve “mazota zam var mı?” gibi sorular da dikkatle izleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

08.05.2025 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

– Kurşunsuz 95 (Excellium) litre fiyatı: 45,19 TL

– Motorin litre fiyatı: 45,39 TL

– Motorin (Excellium) litre fiyatı: 45,39 TL

– Fuel Oil kilogram fiyatı: 25,03 TL

Güncel akaryakıt fiyatları için takipte kalmak önemli.

FİYAT HESAPLAMALARI

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı elde ediliyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında yer alan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru dikkate alınarak oluşturuluyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca belirlenen fiyatlar, rekabet ve serbest piyasa koşulları nedeniyle şirketler ve şehirler arasında ufak farklılıklar gösterebiliyor.