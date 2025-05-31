Benzin Ve Mazot Fiyatları Güncel

BENZİNE VE MOTORİNE ZAM GELDİ

Benzin, mazot ve motorin fiyatlarında gerçekleşen artışlarla birlikte, vatandaşlar benzin litre fiyatının ne kadar olduğunu sıkça araştırıyor. Güncel akaryakıt fiyatları üzerine sorular da, araç sahiplerinin dikkatini çeken konular arasında yer alıyor. Özellikle “Benzin litre fiyatı kaç TL?”, “Mazot litre fiyatı ne kadar?” gibi sorular, her gün sıklıkla gündeme geliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYAT İSTATİSTİKLERİ

30.05.2025 tarihi itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekildedir: Kurşunsuz 95 (Excellium) litre fiyatı 46,84 TL, motorin litre fiyatı 46,11 TL, motorin (Excellium) litre fiyatı da 46,11 TL olarak belirlendi. Ayrıca Fuel Oil kilogram fiyatı ise 27,80 TL olarak güncellenmiştir.

FİYAT HESAPLAMALARI VE DEĞİŞİMLER

Türkiye’deki benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük döviz kuru takip edilerek belirleniyor. Bu süreçte oluşan fiyat değişimleri göz önünde bulundurularak gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Dağıtım firmalarının sunduğu fiyatlar ise, rekabet ve serbesti nedeniyle bazı küçük farklılıklar gösterebiliyor.