Benzin ve Mazot Fiyatları Güncel!

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Güncel akaryakıt fiyatları sürekli değişen bir konu haline geldi. Fiyatlardaki dalgalanmalar nedeniyle vatandaşlar, benzin litre fiyatının ne kadar olduğunu ve mazot litre fiyatının kaç TL olduğunu merak ediyor. Özellikle, “Güncel benzine zam geldi mi?”, “Mazota zam var mı?” gibi sorular, sürücüler arasında sıkça araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları. 04.06.2025 tarihli veriler şu şekildedir: Kurşunsuz 95 (Excellium) litre fiyatı 46,89 TL, motorin litre fiyatı 46,19 TL, motorin (Excellium) litre fiyatı 46,19 TL, fuel oil ise 27,80 TL olarak belirlenmiştir.

FİYATLAR NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarının hesaplanmasında gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı, bu şekilde elde ediliyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında yer alan günlük CIF ürün fiyatları ve günlük dolar kuru üzerinden belirleniyor. Bu hesaplama, belirli bir fiyat değişim farkını da içeriyor. Nihai olarak dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şehirler ve şirketler arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor.