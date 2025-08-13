Benzin Ve Mazot Fiyatları Yükseliyor!

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİMLER

Benzin, mazot ve motorin gibi akaryakıt ürünlerine yapılan zamlar, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda. Bu fiyat dalgalanmalarının ardından, “benzin litre fiyatı şu an ne kadar?” ya da “mazot litre fiyatı kaç TL?” gibi sorular vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Ayrıca, araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikler hakkında, “benzine zam geldi mi?” ve “mazota indirim var mı?” gibi sorularla bilgi edinmek istiyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları…

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

14.08.2025 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

– Kurşunsuz 95 (Excellium): 51,53 TL/lt

– Motorin: 52,07 TL/lt

– Motorin (Excellium): 52,07 TL/lt

– Fuel Oil: 31,58 TL/Kg

AKARYAKIT HESAPLAMALARI

Türkiye’deki akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına eklenen ÖTV ve EPDK payları ile birlikte hesaplanıyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı bu şekilde bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı belirlenirken, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru göz önünde bulunduruluyor. Bu hesaplamalar neticesinde oluşturulan gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatına göre, akaryakıt dağıtım firmalarının uyguladığı fiyatlar, rekabet ve serbesti koşulları nedeniyle farklılıklar gösterebiliyor.