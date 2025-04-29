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Benzin ve Mazot Fiyatları Yükseliyor!

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI ARTARAK DEVAM EDİYOR

Son dönemde benzin, mazot ve motorin fiyatlarında yaşanan sürekli değişimler vatandaşların dikkatini çekiyor. Araç sahipleri, “benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar?” ve “mazot litre fiyatı kaç TL?” gibi soruları sıkça araştırıyor. Ayrıca, “güncel benzine zam geldi mi, indirim var mı?” gibi sorular da akaryakıt fiyatlarının ne yönde ilerlediğini öğrenmek isteyenler tarafından merak ediliyor. İşte bu günlerdeki akaryakıt fiyatları…

29.04.2025 TARİHLİ AKARYAKIT FİYATLARI

29.04.2025 tarihi itibarıyla akaryakıt fiyatları şu şekildedir: Kurşunsuz 95 (Excellium) litre fiyatı 45,16 TL, motorin litre fiyatı 45,36 TL (motorin Excellium olarak da 45,36 TL) ve fuel oil kilogram fiyatı 26,53 TL olarak belirlenmiştir.

FİYATLARIN HESAPLANMA ŞEKLİ

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı elde ediliyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile günlük döviz kuru takip edilerek belirleniyor. Bu hesaplamalar sonucunda, dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle farklılık gösterebiliyor.

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