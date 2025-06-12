Benzin Ve Mazot Fiyatları Zamlandı!

BENZİNE VE MAZOTA ZAM GELDİ

Benzin, mazot ve motorin fiyatlarında yaşanan artış, vatandaşların gündemindeyken, benzin ve mazot litre fiyatlarının ne kadar olduğu konusu sık sık araştırılıyor. Günlük hayatında akaryakıt fiyatlarını takip eden sürücüler, “Benzin litre fiyatı kaç TL, mazot litre fiyatı ne kadar?” gibi sorular soruyor. Ayrıca, benzin fiyatlarına indirim ya da zam yapılıp yapılmadığı da merak edilen konular arasında yer alıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

12.06.2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekildedir: Kurşunsuz 95 (Excellium95) litre fiyatı: 46,91 TL; motorin litre fiyatı: 46,22 TL; motorin (Excellium) litre fiyatı: 46,22 TL; fuel oil kilogram fiyatı: 28,90 TL. Bu fiyatlar, günlük üzerinde yoğun şekilde araştırılan bilgilerdir.

FİYAT HESAPLAMALARI

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatı üzerinde ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı üzerinden hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları takip edilerek belirleniyor. Bu hesaplama süreci sonucunda ortaya çıkan fiyatlar, distribütör firmalar tarafından uygulanan fiyatlar üzerinden değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle, fiyatlar kentler ve şirketlere göre küçük farklılıklar arz ediyor.