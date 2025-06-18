Benzin Ve Mazot Fiyatlarına Zam!

Benzine ve Mazota Zam

Benzin, mazot ve motorine yönelik yapılan fiyat artışları, günümüz vatandaşları açısından sıkça araştırılan bir konu haline gelmiştir. Akaryakıt zamları ve fiyat dalgalanmaları nedeniyle, benzin litre fiyatları ve mazot litre fiyatlarının güncel durumları sıklıkla sorgulanıyor. Araç sahipleri, “güncel benzine zam geldi mi”, “benzine indirim var mı”, “mazota zam var mı” gibi soruları araştırarak en güncel bilgilere ulaşmaya çalışıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

18.06.2025 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir: Kurşunsuz 95 (Excellium) litre fiyatı 48,43 TL, motorin litre fiyatı 49,50 TL, motorin (Excellium) litre fiyatı da 49,50 TL, fuel oil kilogram fiyatı ise 31,08 TL olarak belirlenmiştir. Güncel akaryakıt fiyatları ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak isteyenler için kaynaklar mevcuttur.

FİYAT ARTIŞLARI VE NEDENLERİ

İsrail-İran savaşı, uluslararası petrol fiyatlarını etkileyerek Türkiye’de akaryakıt fiyatlarında ardı ardına zam artışları yapılmasına yol açıyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı 1 lira 56 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 1 lira 87 kuruş artması bekleniyor. Yapılacak bu fiyat artışlarıyla birlikte İstanbul’da benzinin litresi 49 lira 85 kuruştan, motorinin litresi ise 51 lira 25 kuruştan satılacak.

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip ediliyor. Bu hesaplama sonucunda distribütör firmaların uyguladığı fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve şehirler arasında küçük değişiklikler gösterebiliyor.