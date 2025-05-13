Benzin Ve Motorin Fiyatları Artacak

Petrol fiyatlarının dalgalanması ve döviz kurundaki artış, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, benzin ve motorin fiyatlarına önümüzdeki günlerde zam yapılacak. Peki, benzine ve motorine zam var mı? Sektör kaynakları, bu zamların gündemde olduğunu belirtiyor.

BENZİNE ZAM BEKLENTİSİ

14 Mayıs 2025’te benzine 1,5 TL zam gelmesi bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’deki litre fiyatlarının artış göstermesi ön görülüyor; İstanbul’da benzin fiyatı 46,77 TL, Ankara’da 47,40 TL ve İzmir’de 47,74 TL seviyelerine yükselecek.

MOTORİNE YENİ ZAM PLANLANIYOR

Motorin fiyatlarına ise 15 Mayıs 2025’te 1,3 TL zam uygulanacağı öngörülüyor. Zam sonrası motorin fiyatları İstanbul’da 45,50 TL, Ankara’da 46,32 TL ve İzmir’de 46,65 TL seviyelerine çıkacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

13 Mayıs tarihinde güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde: İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin 45,29 TL, motorin 44,22 TL ve LPG 26,19 TL; Anadolu Yakası’nda benzin 45,15 TL, motorin 44,11 TL ve LPG 25,59 TL; Ankara’da benzin 45,93 TL, motorin 45,05 TL ve LPG 26,09 TL; İzmir’de ise benzin 46,27 TL, motorin 45,38 TL ve LPG 26,04 TL olarak belirlendi.