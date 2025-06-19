Benzin Ve Motorin Fiyatları Artıyor

BENZİN VE MOTORİNE ZAM BEKLENTİSİ

Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere, benzinin litre fiyatına 1.51 lira, motorinin litre fiyatına ise 3.30 lira zam yapılması öngörülüyor.

PETROL FİYATLARINDAKİ ARTILARIN NEDENİ

İsrail ve İran arasındaki devam eden çatışmalar, dünya genelinde petrol ve benzin fiyatlarında dalgalanmalar yaratıyor. Bu çatışmalar sonucunda, petrol fiyatlarında yükseliş kaydediliyor. Yükselen petrol fiyatlarının Türkiye’yi de etkilediği görülüyor.

ZAM GÜNDEMİ

Artan fiyatlar nedeniyle, benzin ve motorin fiyatlarında zam yapılması bekleniyor. Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak zam oranları ise benzinde 1.51 lira, motorda 3.30 lira olarak ifade ediliyor.