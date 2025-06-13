Benzin Ve Motorin Zammı Bekleniyor

PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ

İsrail’in İran’a yönelik saldırılar sonrasında petrol fiyatlarında önemli artışlar meydana geldi. Bu durumun ardından benzin fiyatına 1.70 TL, motorin fiyatına ise 1.30 TL zam bekleniyor. Şu anki gelişmelere göre, benzin ve motorin zammı ne zaman uygulanacak sorusu merak ediliyor. Bugünden itibaren benzin litre fiyatında 1 lira 46 kuruşluk bir artış yaşandı. Motorin fiyatına ise yarın itibarıyla 1 lira 49 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyor.

BİR ZAM DAHA ÖNGÖRÜLÜYOR

Petrol fiyatlarındaki artış sonucunda, 17 Haziran’da benzine 1.70 TL, motorine ise 1.30 TL zam yapılması öngörülüyor. Bugün yapılan zamların ardından güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle belirleniyor:

İstanbul Avrupa Bölgesi akaryakıt fiyatları şu şekildedir: Benzin litre fiyatı 48.39 TL, motorin litre fiyatı ise 46.23 TL.

İstanbul Anadolu Bölgesi’nde benzin litre fiyatı 48.24 TL, motorin litre fiyatı da 46.11 TL olarak kaydediliyor.

Ankara’da benzin litre fiyatı 49.08 TL, motorin litre fiyatı ise 47.10 TL olarak belirlenirken, İzmir’de ise benzin litre fiyatı 49.41 TL, motorin litre fiyatı da 47.43 TL düzeyinde yer alıyor.