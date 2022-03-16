Benzin ve motorine indirim

Akaryakıt fiyatları ile ilgili vatandaşa güzel haber geldi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile sarsılan piyasalardan etkilenerek zamlanan akaryakıt fiyatları ile ilgili güzel haber geldi.

17 Mart 2022’den itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 62 kuruş, motorinde 1 TL indirim bekleniyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Brent petrol 100 doların altına inerek şubat sonundaki seviyesine geldi. Akaryakıta ikinci günde de indirim geliyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; 17.03.2022 Perşembe gününden geçerli olmak üzere, benzin grubunda 62 kuruş; motorin grubunda 1 TL fiyat indirimi bekleniyor.

Kesin rakamlar net olmamakla birlikte; indirim tutarlarının pompaya yansıması öngörülüyor.