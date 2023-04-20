Benzin ve motorine indirim

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle brent petrolde yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarına yansıyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüşten dolayı bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1,21 TL indirim yapılması bekleniyor. İstanbul’da litresi 22,46 TL olan benzinin fiyatı indirimin ardından 21,25 TL’ye düşmüş olacak.

Motorinde ise 0,91 TL indirim yapılacak. Böylelikle 21,14 TL olan litre fiyatı 20,23 TL’ye inmiş olacak.

Güncel akaryakıt fiyatları:

Benzin: 22,46 TL (indirim sonrası 21,25 TL)

Motorin: 21,14 TL (indirim sonrası 20,23 TL)

Otogaz: 13,25 TL

Petrol son üç haftanın en düşük seviyesine geriledi. Bugün Brent petrol 82 dolara, ham petrol ise 78 dolara yaklaşarak ay içi kazançlarını sildiler. Çin’de ekonomik büyümenin beklentilerden iyi gelmesi ve üretimin artması petrol için pozitif bir gelişme olsa da ABD cephesindeki durumlar petroldeki iyimserliği frenledi.

ABD’de hem ekonomik yavaşlama belirginleşiyor hem de son açıklamalar Fed’in enflasyonu düşürmek için faiz artışına devam edeceğini gösteriyor. Yüksek enflasyon ve durgun ekonomi görünümü petrol için son derece olumsuz bir tablo olduğu için fiyatlarda düşüş yaşanıyor.