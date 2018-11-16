Benzin ve motorine indirim

Önümüzdeki hafta en geç çarşamba günü benzinde 13-18 kuruş, motorine ise 15-20 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Vatandaşa güzel haber geldi. Kurdaki düşüş akaryakıtta indirim yolunu açtı ve önümüzdeki hafta en geç çarşamba günü benzinde 13-18 kuruş, motorine ise 15-20 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Brent petrol, dolar kuru ve ürün fiyatlarının eş zamanlı olarak düşmesi, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyacak. Salı ya da en geç çarşamba günü benzinde 13-18 kuruş aralığında bir indirim hesaplanıyor. Motorinde de 15-20 kuruş indirim bekleniyor.

Benzine en son 7 Kasım’da 20 kuruş indirim gelmişti.

HABERTURK