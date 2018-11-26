Benzin ve motorine indirim

Benzine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş, motorine ise 23 kuruş indirim geleceği bildirildi.

Enerji Petrol İstasyonları Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPSİS), benzine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş, motorine ise 23 kuruş indirim geleceği öğrenildi.

BUNA göre, Ankara’da ortalama 6,28 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,05 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul’da 6,21 liradan 5,98 liraya, İzmir’de 6,29 liradan 6,06 liraya inecek.Ankara’da ortalama 6,35 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,20 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul’da 6,24 liradan 6,09 liraya, İzmir’de 6,34 liradan 6,19 liraya inecek.Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Akaryakıt fiyatlarında mayıs ayından itibaren uygulanan Eşel Mobil sistemi çerçevesinde, uluslararası petrol piyasaları ve kurda meydana gelen değişiklikler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

Fiyatlarda ÖTV’den karşılanan miktarın altına düşülmesi durumunda indirim gerçekleşiyor.Kasım ayında bu miktarın altına inilmesiyle motorine ikinci, benzine ise beşinci kez indirim geldi.

TRT