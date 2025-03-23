Benzin Ve Motorine Yeni Zamlar Geliyor

Brent petrol fiyatlarının yanı sıra dövizdeki dalgalanmalar, vatandaşların benzin ve motorin fiyatlarını takip etmeye devam etmesine neden oluyor. Sektörden alınan bilgiler doğrultusunda, benzine salı günü itibarıyla geçerli olacak şekilde 1 lira 30 kuruşluk bir artış bekleniyor. Motorin için ise çarşamba günü 1 liralık bir zam öngörülüyor ve otogazda da perşembe gününden itibaren 65 kuruşluk bir artış bekleniyor. Ancak bu tahminlerin döviz kurundaki duruma bağlı olarak güncellenebileceği vurgulanıyor.

Fiyatların Belirlenme Süreci

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de sınırları içinde yer alan Akdeniz piyasasında işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler dikkate alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplamalar sonucunda dağıtım firmaları, rekabet ve piyasa serbestisi nedeniyle fiyatları küçük değişikliklerle uygulayabiliyor. EPDK’nın fiyat değişimlerine dair açıklama yapan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunması sonrası, sendikanın dava süreci sonuçlanana kadar akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikleri vatandaşlarla paylaşmayacağını bildirdi.