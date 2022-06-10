Benzin ve otogaza zam geleceği açıklandı.

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaş sonrası akaryakıt fiyatlarına zam gelmeye devam ediyor.

11 Haziran Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzine 2,18 TL, otogaza ise 54 kuruş zam bekleniyor.

8 Haziran 2022 Çarşamba günü motorin grubunda 1,93 TL fiyat artışı meydana gelmişti.

Akaryakıt fiyatlarında dün bir fiyat değişikliği yaşanmadı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

Bugün İstanbul’da motorin litre fiyatı 27 lira 89 kuruştan, benzinin litresi ise ortalama 26 lira 23 kuruştan satılıyor.