Benzin Zammı EPDK Tarafından İptal Edildi

DOLGUN ŞEKİLDE YANSIDI

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmaların akaryakıt fiyatlarına etkisi gözlemleniyor. Başlangıçta, benzine yarından itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 25 kuruş zam beklentisi vardı. Fakat sektör kaynaklarından alınan bilgiler doğrultusunda bu zam kararının iptal edildiği öğrenildi.

KRİTİK BİLGİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Zammı duyuran ilk isimlerden birisi olan İris Cibre, kısa bir süre önce sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımla bu durumu açıkladı. Cibre, “Benzine bu gece gelecek olan zam EPDK tarafından iptal edildi” sözleriyle beklenen artışın artık gerçekleşmeyeceğini belirtti.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatları şu şekildedir:

– İstanbul (Anadolu): 46.57 TL/L

– İstanbul (Avrupa): 46.72 TL/L

– İzmir: 47.64 TL/L

– Ankara: 47.27 TL/L

Motorin fiyatları ise şöyle belirlenmiştir:

– İstanbul (Anadolu): 46.71 TL/L

– İstanbul (Avrupa): 46.83 TL/L

– İzmir: 47.92 TL/L

– Ankara: 47.56 TL/L