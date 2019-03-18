Benzin’e bir zam daha

Benzin fiyatlarına bu geceden itibaren zam yapılacak.

- Reklam -

Yarından itibaren benzinin litre fiyatına 13 kuruş zam yapılacağı belirtiliyor.

Bu zamla birlikte benzinin litresi İstanbul’da 6,70 TL’den satılacak. Bu durumda 50 litre yakıt tankına sahip bir arabanın deposu 335 TL’ye, 55 litre yakıt tankına sahip bir arabanın deposu 368 TL’ye, 60 litre yakıt tankına sahip bir arabanın deposu da 402 TL’ye dolacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS) alınan bilgiye benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren zam geliyor.

13 kuruşluk fiyat artışının bu gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

Son fiyat artışıyla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul’da 6.70 seviyesine kadar çıkmış olacak.

Benzine 11 Mart’ta 15 kuruş zam yapılmıştı.