Benzine indirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), vatandaşa güzel haberi verdi. EPGİS, benzinin litre fiyatına 17 kuruşluk indirim yapıldığını duyurdu.

Geceyarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıyan indirimin ardından benzinin litresi; İstanbul’da 6,98 liradan 6,81 liraya, Ankara’da ortalama 7,04 liradan 6,87 liraya İzmir’de ise 7,02 liradan 6,85 liraya indi.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

TRT