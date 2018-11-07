Benzine bir indirim daha

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’ndan güzel haber geldi. Gece yarısından itibaren 20 kuruşluk indirim beklendiği bildirildi.

İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul’da 6,58 liraya inecek. İndirimli fiyatlar gece yarısı yürürlüğe girecek.

Benzinde cumartesi günü de 17 kuruşluk indirim yapılmıştı. Benzinde uygulanan eşel mobil sisteminde ÖTV tutarı tavana seviyeye ulaştığı için yapılan indirimler pompa fiyatına da aynen yansıyor.

Motorinde ise 27 kuruşluk indirim sonrasında fiyatlara yansıma olabilecek.

NTV