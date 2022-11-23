Brent petrol küresel piyasalarda yaşanan değişiklik nedeniyle akaryakıt fiyatları da sürekli farklılık gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren benzine indirim geldi.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta indirim geldi.

Benzinin fiyatı 1 lira 12 kuruş düştü. İndirimin ardından benzinin litresi 20 lira seviyelerine geriledi.

LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Benzinin litresi İstanbul’da 20 lira 7 kuruşa, Ankara’da 20 lira 24 kuruşa, İzmir’de ise 20 lira 25 kuruşa indi.

PETROL NEDEN DÜŞÜYOR?

Öte yandan petrol fiyatlarındaki düşüşte, küresel petrol piyasalarında artan talep endişeleri etkili oldu.