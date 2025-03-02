Gündem

Benzine İndirim Bekleniyor!

benzine-indirim-bekleniyor

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ DALGALANMALAR

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişiklikler, sürücülerin akaryakıt fiyatlarını dikkatle takip etmesine neden oluyor. Gelen son bilgilere göre, benzin fiyatlarında bir indirim yapılması bekleniyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiler doğrultusunda, 4 Mart Salı gününden itibaren benzin fiyatlarına indirim uygulanması planlanıyor. Benzin litre fiyatında 1,15 TL’lik bir indirimin olabileceği öngörülüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, İstanbul’da Avrupa ve Anadolu yakalarındaki benzin ve motorin fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

İstanbul (Avrupa)
Benzin litre fiyatı: 46.43 TL/LT
Motorin litre fiyatı: 46.58 TL/LT

İstanbul (Anadolu)
Benzin litre fiyatı: 46.28 TL/LT
Motorin litre fiyatı: 46.47 TL/LT

ÖNEMLİ

Gündem

Sıla Türkoğlu Evleniyor Mu?

Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız'ı ailesiyle tanıştırdı. Bu gelişme evlilik söylentilerine yol açarken, Türkoğlu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Gündem

400 Bin Km’yi Geçen Dayanıklı Otomobiller

iSeeCars, 400 milyon araç verisiyle 400 bin kilometreye ulaşabilen en dayanıklı 30 otomobil modelini belirledi. Uzun ömürlü otomobiller merak edenler için ilginç bir liste sunuluyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.