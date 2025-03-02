Benzine İndirim Bekleniyor!

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ DALGALANMALAR

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişiklikler, sürücülerin akaryakıt fiyatlarını dikkatle takip etmesine neden oluyor. Gelen son bilgilere göre, benzin fiyatlarında bir indirim yapılması bekleniyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiler doğrultusunda, 4 Mart Salı gününden itibaren benzin fiyatlarına indirim uygulanması planlanıyor. Benzin litre fiyatında 1,15 TL’lik bir indirimin olabileceği öngörülüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, İstanbul’da Avrupa ve Anadolu yakalarındaki benzin ve motorin fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

İstanbul (Avrupa)

Benzin litre fiyatı: 46.43 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 46.58 TL/LT

İstanbul (Anadolu)

Benzin litre fiyatı: 46.28 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 46.47 TL/LT