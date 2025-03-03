Benzine İndirim Beklentisi 4 Mart’ta Geçerli

DÖVİZ KURU VE BRENT PETROL FİYATLARININ ETKİSİ

Döviz kuru ile brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına yansımakla kalmıyor, aynı zamanda bu zamların ya da indirimlerin araç sahipleri üzerinde belirgin bir etkisi bulunuyor. Son olarak 27 Şubat’ta motorin fiyatında 1 lira 43 kuruşluk bir indirim yapılmıştı. Bu gece itibariyle ise benzinde de 1 lira 15 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Benzindeki yeni fiyat uygulaması 4 Mart Salı gününden itibaren geçerli olacak. Motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

– Benzin litre fiyatı: 46.43 TL

– Motorin litre fiyatı: 46.58 TL

– LPG litre fiyatı: 27.59 TL

Bir başka güncellemeyle:

– Benzin litre fiyatı: 46.28 TL

– Motorin litre fiyatı: 46.47 TL

– LPG litre fiyatı: 26.99 TL

Daha sonra güncellenen fiyatlar:

– Benzin litre fiyatı: 46.97 TL

– Motorin litre fiyatı: 47.29 TL

– LPG litre fiyatı: 27.49 TL

Ve son olarak:

– Benzin litre fiyatı: 47.35 TL

– Motorin litre fiyatı: 47.66 TL

– LPG litre fiyatı: 27.34 TL

Petrol Piyasası Kanunu’na göre, 1 Ocak 2005 tarihinden bu yana akaryakıt fiyatları için Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor. Bu sistem çerçevesinde akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatlarını belirleme konusunda serbest. Ayrıca, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine önerilen tavan pompa satış fiyatlarını uygulayabiliyor. Bayiler, bulundukları bölgenin rekabet koşullarına bağlı olarak, kendi pompa satış fiyatlarını belirlemede serbete sahip. Türkiye’de perakende akaryakıt fiyatları, rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.