Benzine indirim geldi

Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan krizin ardından yükselişe geçen dolarla gelen zamlardan bunalan vatandaşlara güzel haber geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) dün geceden geçerli benzinin litre fiyatına 8 kuruş indirim yapıldığını, eşel mobil sistemi ile değişimin pompa fiyatlarına yansımayacağını belirtti.

EPGİS’in Twitter hesabından yapılan açıklamada, “25 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere, benzinde 8 kuruş/litre indirim

gerçekleşmiştir. Mevcut uygulama olan eşel mobil sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa

fiyatlarında değişiklik olmayacaktır” denildi.

Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçilen Mayıs ayı ortasından bugüne kadar özel tüketim vergisinden (ÖTV) karşılanan tutar motorinde litre başına 50 kuruş, benzinde 20, otogazda 75 kuruş oldu.

HABERTURK