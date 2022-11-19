Benzine indirim geldi

Ukrayna-Rusya savaşı ile oynaklık gösteren brent petrol fiyatlarını izleyen akaryakıt fiyatlarındaki istikrarsızlık devam ediyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 75 kuruş indirim geldi. Fiyat değişiklikleri, pompa fiyatlarına yansıdı.

Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul’da motorin litre fiyatı 24.79 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21,18 satılıyor.