Benzine indirim geldi

2 Lira 15 kuruş indirim gelen benzinde bir düşüş daha yaşandı.

Küresel piyasalardaki gelişmeler petrol fiyatlarında düşüşe neden olurken, benzine indirim yapıldığı öğrenildi.

Petrol fiyatları, G7 ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyatı uygulaması nedeniyle yönünü değiştirdi. Dünyanın en “gelişmiş” yedi ekonomisini temsil eden G7 bugün Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD’den oluşuyor.

Tavan fiyatı uygulaması, Rus petrolünün G7 ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin tankerlerine, sigorta şirketlerine ve kredi kurumlarına satılırken 60 doların altında işlem görmesi anlamına geliyor.

Uygulama, birçok büyük nakliye ve sigorta şirketi G7 içinde bulunduğu için Moskova’nın petrolünü daha yüksek bir fiyata satmasını zorlaştırabilir.

Rusya tavan fiyat uygulamasını kabul etmeyeceğini ve önlemleri benimseyen ülkelere petrol ihraç etmeyi durdurabileceğini açıkladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, uygulamayı “zayıf bir önlem” olarak nitelendirdi ve “Rus ekonomisine zarar verecek kadar ciddi olmadığını” söyledi.

Rus ham petrolünün en büyük tekil alıcıları Hindistan ve Çin gibi ülkeler Batı’nın yaptırımlarına katılmadığı için, tavan fiyatı uygulamasının da etkisi kısmen yumuşatabilir.