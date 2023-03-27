Benzine indirim geldi

Ukrayna ile Rusya devam eden savaşla dalgalanan brent petrol fiyatları nedeniyle benzinde ani indirim ve zamlar yaşandı.

Araç sahiplerinin heyecanla beklediği benzin indirimi geldi. 28 Mart Salı günü itibarıyla geçerli olacak indirim pompalara da yansıdı.

Brent Petrol fiyatlarındaki dalgalanma sonucunda, araç sahipleri tarafınan en çok merak edilen konuların başında “benzin ve motorin indirimi” oldu. Brent petrolün varil fiyatı ve altının onsu sırasıyla yüzde 0,7 ve yüzde 0,3 gerilemiş ve varil fiyatının 75 dolar düzeyinde işlem görmeye devam ediyor.

Böylece; sektör kaynakları benzinde salı gününden itibaren geçerli olacak indirimi duyurdu. 27 Mart Pazartesi gecesi itibarıyla 81 kuruşluk benzin indirimini uygulanacağı açıklandı.