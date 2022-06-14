Benzine indirim geliyor

Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın etkisiyle yükselişe geçen akaryakıt fiyatları zamları tetiklerken vatandaşa benzin indirimi müjdesi geldi.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; benzin grubunda 97 kuruş fiyat indirimi bekleniyor, motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.

Ancak fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlar veriyor..

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul’da motorin litre fiyatı 27 lira 84 kuruştan satılıyor.

Benzinin litresi ortalama 28 lira 44 kuruştan satılıyor.

Otogaz litre fiyatı ise 12 lira 40 kuruş.