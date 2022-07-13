Benzine indirim geliyor

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaşla hareketlenen brent petrol fiyatları zamlara neden olurken, vatandaşa bu kez güzel haber geldi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul’da motorin litre fiyatı 25.37 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 25.20 TL’den satılıyor.

Benzin grubunda 1,55 lira indirim bekleniyor. İndirim gerçekleşirse yarından itibaren geçerli olacak. İndirimin gelmesi durumunda İstanbul’da benzinin litre fiyatı ortalama 23 lira 65 kuruş seviyelerine inececek.

LPG’YE ZAM GELİYOR

Otogaz (LPG) fiyatlarına ise gece yarısından itibaren zam geliyor. LPG’de 28 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

İstanbul’da LPG fiyatı 10,49, 10,72 TL’den satılıyor.