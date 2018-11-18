Benzine indirim geliyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası vatandaşa güzel haberi verdi. Motorine 22 kuruş, benzine ise 19 kuruş indirim yapılacağı açıklandı.

Benzin ve motorin fiyatlarına indirim geliyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Başkanı İmran Okumuş, “20 Kasım salı gününden geçerli olmak üzere benzin ve motorinde indirim bekliyoruz” dedi. İndirim motorinde 22 kuruş, benzinde ise 19 kuruş olacak. Benzindeki indirim pompa fiyatlarına yansıyacak. Yapılan indirimle birlikte benzin ve motorin arasındaki 25 kuruşluk fiyat farkı 5 kuruşa inecek.

TRT