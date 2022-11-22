Benzine indirim geliyor

Piyasaları takip eden akaryakıt fiyatlarında oynaklık devam ediyor.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşla sarsılan piyasaları izleyen akaryakıt fiyatlarında oynaklık devam ediyor.

Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte zirveyi gören brent petrol 120 dolar seviyelerine kadar yükselmiş, dünyada büyük ekonomik sorunlara yol açmıştı. Savaşın seyrinin durağanlaşması, pandeminin sona ermesi, dünyadaki ekonomik gelişmeler, Çin-Tayvan gerilimi gibi konulardan etkilenen brent petrol son günlerde düşüşe geçti. Küresel petrol fiyatları da bundan doğrudan etkilenmeye devam ediyor. Fiyatlarda indirim sürüyor.

Son haftalarda 90 doların altında seyreden brent petrol, şu anda 87,66 dolardan işlem görüyor. Bu düşüşle birlikte mazota son olarak 15 Kasım’da 1 lira 56 kuruşluk indirim gelmişti. Benzin fiyatlarında ise 17 Kasım’da 77 kuruş, 19 Kasım’da ise 75 kuruşluk indirim gerçekleşmişti.

Edinilen bilgiye göre; Çarşamba (yarın) gününden geçerli olmak üzere; benzin grubunda 1 lira 16 kuruşluk indirim bekleniyor.