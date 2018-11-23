Benzine indirim geliyor

Vatandaşa bir güzel haber daha geldi. Motorinin ardından benzine de indirim geliyor. Benzin fiyatlarına 15-16 kuruş daha indirim gelmesi bekleniyor.

Brent petrol ve uluslar arası piyasalarda benzin ve motorin fiyatları düşmeye devam ediyor. Benzinin uluslar arası piyasalarda ton fiyatı 10-11 dolar geriledi. Brent petrol de düştü. Dolarda yukarı yönlü bir hareket gözlenmiyor. Bu durum, benzinde yeni bir indirimi tetikledi.

Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren 15-16 kuruş indirim bekleniyor. Bu indirimle birlikte benzinin fiyatı son 1 ay içinde 72-73 kuruş düzeyinde gerilemiş olacak.

TRT