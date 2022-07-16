Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşla sarsılan piyasaları izleyen akaryakıt fiyatlarında dalgalanma devam ediyor.

Benzinin litre fiyatına 19 Temmuz Salı gününden geçerli olmak üzere 96 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Hafta içinde resesyon endişeleriyle 92,5 dolara kadar gerileyen Brent petrol fiyatındaki düşüşün ardından benzine indirim yolda…

19 Temmuz Salı gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 96 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

Motorinde ise fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülüyor.

Son indirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul’da 22,7 liraya düşecek.