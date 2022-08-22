Benzine zam!

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşla hareketlenen akaryakıt fiyatlarına zam gelmeye devam ediyor.

Akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Son iki zamla 25 liranın üzerine yükselen motorin fiyatından sonra bir zam haberi de benzin için geldi. Benzin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 80 kuruş zam yapılacağı ifade edildi.

Son dakika: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ile başlayan ambargonun etkisiyle sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) fiyatları hızlı yükselişe geçti. Ancak buna rağmen Rus petrolü için durum tam tersi. Türkiye’nin ithalatındaki payı neredeyse yüzde 50’ye yaklaşan Rus petrolü 25-30 dolar iskontolu satılıyor. Rus petrolündeki indirim yurt içinde akaryakıt fiyatlarına ise henüz yansımış değil. Bunun nedeni ise Türkiye’de motorin ve benzin fiyatları, İtalya piyasasında oluşan fiyatlar ile kur hareketlerine bağlı bir formülle belirleniyor. Öte yandan dolar/TL kurunun yıl içi rekor seviyeye ulaşması ile geçtiğimiz ay düşüş eğilimine giren akaryakıt fiyatlarına yeniden zam geleceği öğrenildi. Geçtiğimiz hafta üst üste yapılan zamlarla 25 lirayı aşan motorin fiyatının ardından, bu gece yarısından itibaren benzin fiyatları da değişecek.