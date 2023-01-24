Benzine zam!

Rusya-Ukrayna savaşı ile fiyatlarda oynaklığın yaşandığı brent petrol fiyatları akatyakıtta ani değişimlere neden oluyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Gece yarısı itibariyle benzine 1 lira 25 kuruş zam geliyor. Fiyat değişikliği, pompa fiyatlarına yansıyacak.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul’da motorin litre fiyatı 23,15 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,41 liradan satılıyor.