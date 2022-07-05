Benzine zam geldi

Benzine zam yapılacağı haberi vatandaşın moralini bozdu.

Russya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın etkisiyle yükselen Brent petrol fiyatları zamlara neden oluyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

7 Temmuz çarşamba gününden itibaren benzin grubunda 96 Kuruş zam bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:

İstanbul’da motorin litre fiyatı 26,69 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 25,20 liradan satılıyor.

LPG litre fiyatı indirimin 10,70 liradan satılıyor.